留髮1年「閃電頭」剪壞了 激動弟爆哭：這是個２！

換髮型能讓人直接有煥然一新的感覺，但是頭髮一旦剪壞了，難免心情上會受影響。大陸河北一位小男孩為了要在頭上剃出一道閃電，特地留了一年的頭髮，沒想到上了理髮廳，髮型師剃出來的形狀和男孩所想的有出入，讓他瞬間變臉分階段爆氣，激動的模樣讓髮型師及家人感到無奈又好笑。

起先小男孩和奶奶到理髮店，拿起紙筆畫出自己想要的閃電造型，不料髮型師剃好的形狀與理想中的不同，小男孩先是看著鏡中的模樣眼神死，想到留了一年的頭髮白留，開始崩潰對著奶奶及髮型師發脾氣，「我看到的那款是四筆劃的！」

小男孩爆氣哭喊沒辦法再畫給造型師看了

不過由於小男孩原先畫出的閃電圖案本就只有三筆劃，在場大人們便請他重新再畫一次，沒想到小男孩更加惱羞成怒，「我哪有心情畫，我畫你們也認不出來！」只見和大人們講不通，小男孩飆淚委屈辯解，「這個要是再圓一點、方一點就不是閃電了」，直言髮型師剃出來的形狀是一個數字2，最後甚至忍不住大喊：「今天畫不出來我就不回家！我今天理到死也要理出來！」

最後男孩說不理出閃電他就不走

面對小男孩的連環怒吼，髮型師苦笑回憶，當時小男孩不想要老樣子的閃電圖案，但說不清楚想要什麼形狀，著急自己畫不出來，所以就哭了。看完小男孩的理髮過程，網友紛紛留言，「他是要把命擱在這了」、「他要的是皮卡丘的尾巴嗎」、「是想要心電圖嗎」、「髮型師表示：真的太難了」，也有人認為小男孩會這樣鬧脾氣，或許是被家人從小慣壞的，應好好教育保持理性溝通。