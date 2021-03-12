因為《金瓶梅》，西門慶和潘金蓮的故事廣為流傳，成了姦夫淫婦的代表，不過外界普遍認為，明朝奸臣嚴嵩之子嚴世蕃荒淫好色，正是西門慶的原型，甚至比西門慶還猛，不只妻妾27人，抄家時床底更被搜出900條白綾汗巾，這些都是行房後用來擦拭的穢巾，用完即丟在床下。

嚴世蕃是明朝六大奸臣之一的嚴嵩之子，父子倆一起替嘉靖皇帝打天下，群臣們皆以「大小丞相」稱呼，嚴世蕃甚至公然幹起「政以賄成，官以賂授」的勾當，明碼標價「七品州判，售銀三百兩；六品通判，售銀五百兩」。

嚴家父子權傾朝野後，愈發肆無忌憚，嚴世蕃更是荒淫好色，不僅侍女無數，妻妾多達27人，「肉唾壺」的典故即出自他，每日清晨起床，就有數十位姬妾赤裸伏在床前，仰起頸項，張著口充當嚴世蕃的痰盂。

嚴世蕃被抄家後，官方甚至在他的床下搜出900條白綾汗巾，知情者指出「此穢巾，每與婦人合，輒棄其一。歲終數之，為淫籌焉。」原來嚴世蕃每次行房完，就會拿一塊白綾汗巾擦拭，然後丟到床榻下，年終的時候再重新數一遍，計算一年玩了多少女人。

因此外界普遍認為，《金瓶梅》中的西門慶原型指的就是嚴世蕃，因為嚴世蕃小名叫「慶兒」，號「東樓」，小說家以「西門」暗喻。