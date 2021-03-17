臺北市立動物園的紅猴「男道」於昨(16)日上午11點5分左右，趁保育員未扣緊門栓，又分心照顧幼小紅猴「儒安」的機會脫逃，目前仍下落不明。根據北巿動物園之前對「男道」的介紹，牠「男道」不僅個性強悍，還曾搶哥哥的女友，三隻猴子因此衍生出特殊的三角關係。

落跑紅猴「男道」被起底，牠不僅非常強勢，而且還曾搶哥哥的女友。(影片來源/youtube/臺北市立動物園)

根據北巿動物園的資料，「男道」的媽媽是「梅男」，於2012年7月園內出生，上面還有大牠2個月的哥哥「男晤」，「男道」雖然年齡較小，但因身材魁武，因此在家族中較強勢，面對新進的成員，總是喜歡擺出一副高高在上的模樣，哥哥「男晤」相較之下，性格則較溫和。

紅猴「男道」的哥哥「男晤」性格較溫和。(圖/臺北市立動物園提供)

北市動物園2018年與新加坡動物園進行交換，引入一隻雌性紅猴「星儒」，並讓牠加入紅猴大家族，起初「星儒」和哥哥「男晤」相互產生好感，當時保育員以為不久將傳來好消息，不料每當「男晤」和「星儒」約會或想靠近彼此時，「男道」就會跑出來搞破壞。

雌紅猴「星儒」生下寶寶後，對孩子百般呵護，毫無保留的母愛，讓保育員非常感動。(圖/臺北市立動物園提供)

「男晤」面對強勢的弟弟，自然也不敢惹對方，最終形成「兩男一女」的特殊關係，後來發現「星儒」懷孕了，由於未拍攝到交配行為，因此當時無法得知寶寶的父親是誰，不過待孩子「儒安」出生後，紅猴兩兄弟都會輪流查看小紅猴的狀況，甚至會伸手摸寶寶的頭，「星儒」也不會排斥任何一方。