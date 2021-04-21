近日大陸一條黑眉錦蛇闖進民宅偷雞蛋吃，卻不小心誤食了一顆用來引母雞下蛋的「石頭蛋」，牠的肚子因為這不能消化的食物而鼓脹起來，在要離開時卡在屋頂的縫隙中，屋主見狀立刻報案求救，警方幫忙「催吐」後，便將這條貪吃蛇野放回山林中。

根據《宣城公安在線》報導，本月17日一條黑眉錦蛇悄悄溜進一處住家的雞舍，想要偷雞蛋來吃，屋主下午巡雞舍時發現牠被卡在屋頂和牆壁的縫隙中，立刻報案求助，警方到達現場後，用捕蛇器將蛇救出。

屋主透露，她起初看這條蛇的肚子鼓鼓的，有些不對勁，馬上檢查是否有雞蛋被吃掉了，但雞蛋的數量沒有缺少，她仔細觀察才驚覺用來引母雞下蛋的石頭蛋不見了，推測可能是被蛇不小心誤食。

警方得知情況後，親自用手幫忙黑眉錦蛇擠壓身體，順利催吐出這沒有辦法消化的食物，確認蛇沒有其他問題後，便將牠野放回山林中，最後警察還打趣地對蛇說道：「再見了小憨蛇」。

新聞曝光後立刻引發網友熱議，大家紛紛笑說：「別說，這石頭蛋做的還挺真」、「感覺警察叔叔真的是全能了，不僅敢抓蛇還能幫蛇催吐」、「（石頭蛋）不但騙了雞，也騙了蛇」、「原來催吐就是用手擠哈哈」、「名副其實的貪吃蛇，就是有點兒憨憨的」、「為這大蛇的智商著急！」。