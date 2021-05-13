狗看到主人回家後，通常都會興奮地跑到門口迎接。俄羅斯一名飼主養了一隻白色秋田，一天主人回家時，發現愛犬還沒睡醒傻站在玄關，看到主人後還未反應過來，只是看著對方發呆，彷彿不認得主人一樣，讓飼主看了哭笑不得，超蠢舉動宛如哈士奇。

俄羅斯TikTok用戶@spartak_dog養了一隻白色秋田犬Spartak，他經常在抖音分享與愛犬的互動，擁有8.7萬粉絲追蹤，平常Spartak看到主人回家時，都會跳上跳下的表示歡迎，豈料一天主人回到家後，開門就看到剛睡醒的Spartak站在玄關，看到主人回家卻沒任何反應。

Spartak抬起頭睡眼惺忪地看著主人，腦袋似乎還未轉過來，牠並未像往常一樣，對著主人開心地搖尾巴，反而是站在原地瞇著眼睛，呆萌的表情彷彿在說「你是誰啊？」，似乎不認得自己的主人，讓飼主非常無奈，隨即將門關上，想再測試看看愛犬是否失常。

直到第二次開門後，秋田Spartak才表現出興奮的樣子，彷彿是腦袋終於開機了，不斷狂跳並熱情繞圈，有趣的影片累積320萬觀看次數，不少人笑著表示「睡傻了，還來不及興奮」、「眼睛還在迷茫，看不清楚啊」、「狗：下載中…下載完畢，跳跳跳」、「牠還沒睡醒，以為自己在作夢啊」、「沒睡醒還想模仿哈士奇啊」。

秋田犬的祖先犬是被稱為「秋田MATAGI」的「又鬼犬」(マタギ犬，山地狩獵犬)，獵犬與秋田地區的土犬進行交配後生育而成，日本過去只有皇族和貴族才能擁有，不過受到當權者喜好變化，300年來秋田犬幾次面臨絕種，所幸牠們仍受民眾喜愛，因此並未消失，1927年日本開始保護純種犬，並於1931年7月將秋田犬定為國家象徵。