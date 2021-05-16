隨著大樓越來越多，不少小動物都會誤闖住宅築巢。日前德國一名男子就發現，松鼠一家人居然來到他家窗外築巢，身為攝影師的他，決定拍照記錄松鼠的日常生活，近日更是拍到了陷入熟睡的全家福照片，可愛又溫馨的景象讓網友看到後都被融化了。

根據《The Dodo》報導，德國攝影師提姆（Ludwig C. Timm）在幾個月前，發現自家窗台外多了幾根小樹枝，原先他以為只是不小心被風吹過來的，但幾天後他就看見一隻松鼠正在進行「建築工程」，之後更是在這裡組建了牠的家庭。

身為一名攝影師，提姆便決定將這個難得的經驗當作素材，拍照記錄松鼠一家人的日常生活，在過去幾個月裡，他見證了松鼠寶寶的成長，以及松鼠媽媽帶小孩的過程。近日，提姆再度來到窗邊確認松鼠一家的狀況，沒想到卻看見了溫馨又可愛的一幕，「牠們睡覺通常都會埋在巢裡，但那天實在太熱了，所以牠們睡在了我可以看見的地方」。

從照片中可以看到，2隻小松鼠躺在媽媽的上方，舒服地翻肚熟睡著，而松鼠媽媽也閉著雙眼，一隻手搭在小松鼠身上，看起來就像是在緊抱著孩子。雖然提姆對於照片是用手機隔著玻璃窗戶拍攝，所以畫質沒有很好而感到可惜，但畫面中溫暖的氛圍全都完整地呈現了出來。

雖然拍攝到幾隻松鼠的照片看似相當簡單，但要親眼目睹這種松鼠全家福的溫馨時刻卻是十分罕見，提姆對此感到非常驚喜，也直言：「這是一個很好的巧合，我必須親眼見證這些小松鼠長大」。