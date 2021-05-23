許多戀愛中的男女心目中只有彼此，甚至願意為愛犧牲一切。越南一名男子因十分深愛初戀女友，竟將自己的眉毛剃光，並將女友的名字刻在眉骨上，誰知兩人卻在近日分手，讓男子相當崩潰，PO文求助網友。

根據越南當地媒體的報導，一名越南男子日前在網路上分享自己悲慘的戀愛經驗，文章中他表示自己與初戀女友杜桃（Thu Thao）在一年多前遇到彼此便陷入熱戀，當時他們非常相愛，因此男子在交往一週年時，就將女友的名字紋在身上，甚至將左邊的眉毛剃掉，同樣以刺青的方式將「杜桃」二字紋在眉骨上。而杜逃則是將他的名字紋在手臂上，證明對他的愛意。

不料，兩人過沒多久杜桃就向他提出分手，雖男子極力挽留但杜桃還是不為所動堅持分手，讓男子十分崩潰至今無法走出失戀的傷痛中，但每次只要看到眉骨上的刺青，都會讓他想到兩人在一起時的甜蜜回憶，因此忍痛上網求助網友，提供除去刺青的方法，另外他也透露自從紋上女友姓名後，眉毛就長不回來了。

他的貼文曝光後，立即受到大批網友的討論，紛紛留言「果然是有勇無懼」、「該說真愛無敵嗎？」、「到底有誰會為了女友將眉毛剃掉還刺青」、「這眉毛看起來應該是長不回來了」、「大概只能雷射才弄的掉了吧」、「對不起，雖然被分手很可憐，但眉毛真的很好笑」、「看起來前女友聰明很多」。