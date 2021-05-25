日前香港一處肉舖營業時，店外突然傳出巨響，老闆趕緊出去查看狀況，沒想到居然發現一名老翁從天降落，摔進裝滿肉品的冷凍櫃當中，嚇得老闆當場放聲尖叫，和一旁的顧客急忙打電話叫救護車，所幸老翁意識清醒，僅受到輕傷。

綜合港媒報導，這起事件發生在本月23日早上7點左右，香港大埔地區一間肉舖店外突然傳出巨響，老闆急忙出去查看狀況，只見滿地都是碎玻璃，還有一名老翁倒臥在擺滿肉品的冷凍櫃當中，地上還有老翁摔落時脫落的拖鞋，老闆見狀嚇得放聲大叫，和一旁的顧客急忙打電話叫救護車，將老翁緊急送往醫院治療。

警方調查指出，這名老翁姓張，今年73歲，住在肉舖樓上一間養老院內，事發當時他正在露台散步，豈料下秒就因為失去平衡，摔落到一樓肉舖的冷凍櫃裡，所幸肉舖上方都有搭設棚子，救護人員到場時老翁意識清醒，還能自行坐起，送醫後只有頸、背和手臂有擦傷，其餘皆無大礙，警方將此案暫列為意外事件。

肉舖老闆對此事仍驚魂未定，直言自己開肉舖已經10多年，從沒遇過類似的意外，當下看到從天而降的老翁，整個人嚇到都說不出話；而冷凍櫃也因此損毀，但老闆表示，他們的肉品都有用塑膠袋包好，並沒有受到影響，之後還是會照常賣給客人。