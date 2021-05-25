尼斯湖水怪是生活在英國蘇格蘭尼斯湖的傳說生物，雖然曾有許多目擊證詞，但牠是否真實存在至今仍是未解之謎。近日一支專業研究團隊發表論文，主張尼斯湖水怪其實只是「鯨魚巨大生殖器」探出水面的樣子，還貼出對比照，引發話題。

根據《每日星報》報導，該研究論文指出，大多數的未知巨型水生生物的目擊報告，都有提到「像蛇一樣」的脖子或是尾巴，但研究人員認為，這些其實都是灰鯨、鬚鯨或其他鯨魚的巨大生殖器，因為部分鯨魚的生殖器長達180公分，可能在交配時浮出水面。

Finding out that sightings of both the Loch Ness monster and sea monsters of old are more likely than not actually whale boners being flaunted at the surface has got to be a personal highlight of 2021. pic.twitter.com/d2SMQ92EUC — Gavin (@GingerInTheMist) May 21, 2021

另外，研究也將尼斯湖水怪最經典的黑白照，和鯨魚的生殖器擺在一起比對，兩者的外型確實十分相似。據了解這張黑白照是由外科醫師威爾遜（ Robert Kenneth Wilson）在1930年代拍攝，而「神秘海怪」的謎團也由此開始，在全世界瘋傳，位於蘇格蘭的尼斯湖每年都有無數觀光客造訪，期望可以一睹尼斯湖水怪的真實樣貌。

這篇研究論文也引起事實查核平台《Snopes》關注，文章中指出，威爾遜醫生在臨死前曾坦承，這張照片是由一艘玩具潛水艇綁上水怪玩具後，放到湖中進行遠距離拍攝，所製造出來的「騙局」，因此黑白照絕不可能會是鯨魚的生殖器，但《Snopes》也語帶保留，認為其他的目擊案件，確實可能存在著被誤認的鯨魚生殖器。