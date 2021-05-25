尼斯湖水怪是生活在英國蘇格蘭尼斯湖的傳說生物，雖然曾有許多目擊證詞，但牠是否真實存在至今仍是未解之謎。近日一支專業研究團隊發表論文，主張尼斯湖水怪其實只是「鯨魚巨大生殖器」探出水面的樣子，還貼出對比照，引發話題。
根據《每日星報》報導，該研究論文指出，大多數的未知巨型水生生物的目擊報告，都有提到「像蛇一樣」的脖子或是尾巴，但研究人員認為，這些其實都是灰鯨、鬚鯨或其他鯨魚的巨大生殖器，因為部分鯨魚的生殖器長達180公分，可能在交配時浮出水面。
另外，研究也將尼斯湖水怪最經典的黑白照，和鯨魚的生殖器擺在一起比對，兩者的外型確實十分相似。據了解這張黑白照是由外科醫師威爾遜（ Robert Kenneth Wilson）在1930年代拍攝，而「神秘海怪」的謎團也由此開始，在全世界瘋傳，位於蘇格蘭的尼斯湖每年都有無數觀光客造訪，期望可以一睹尼斯湖水怪的真實樣貌。
這篇研究論文也引起事實查核平台《Snopes》關注，文章中指出，威爾遜醫生在臨死前曾坦承，這張照片是由一艘玩具潛水艇綁上水怪玩具後，放到湖中進行遠距離拍攝，所製造出來的「騙局」，因此黑白照絕不可能會是鯨魚的生殖器，但《Snopes》也語帶保留，認為其他的目擊案件，確實可能存在著被誤認的鯨魚生殖器。
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