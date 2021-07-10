營養又美味的雞蛋是家家戶戶餐桌上常見的料理，不過日前有一位女網友打蛋時，卻發現裡頭掉出一坨粉嫩的「小雞胚胎凍」，讓她忍不住驚呼「嚇死寶寶了！」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》上傳一張照片，並PO文強調自己長這麼大第一次遇到，畫面中可見，原PO先是在碗裡打了兩顆雞蛋，但第三顆蛋打出來的卻不是蛋黃和蛋白，而是粉嫩的小雞胚胎，仔細看會發現薄膜內已經有頭、翅膀和腳的雛形。讓她好奇直呼「有人遇過嗎？」

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言回應「真的會嚇到，整碗報廢」、「買蛋附雞肉」、「好可怕，不敢打蛋了」、「人家是鴨仔蛋，你是雞仔蛋」、「所以我敲蛋都用另一個碗，確認沒問題後再集中另一個碗」。

也有不少苦主分享過去類似經驗，直呼對雞蛋很有陰影，「遇過比這大的，超崩潰」、「小時候家裡有養雞，撿回來的雞蛋可能不是當天生的，常常打到碗裡都像這樣，我現在很怕有毛的的動物」、「之前剝蛋遇到有血色的！讓我不敢剝蛋好幾年」。

針對市售的雞蛋是否可能為受精蛋，農委會《農業知識入口網》指出，一般市售洗選雞蛋，都是專業蛋雞場所生產的蛋，專業蛋雞場以籠飼產蛋雞的方式為主，無公母混養的情形，也不用擔心會有受精蛋。若是一般小農自產自銷，或為無品牌者，有可能會有公雞混養的情形，然而，若是受精蛋，其保存期較短，容易腐壞。