美國一名男子日前起床後，發現周遭的人、事、物全都改變了，不但多了老婆、小孩，就連自己一下子也老了20歲，趕緊找尋父母親詢問到底發生什麼事情。

根據外國媒體的綜合報導，一名來自美國德克薩斯州的36歲男子丹尼爾波特（Daniel Porter），在7月的某日清晨起床後，發現自己疑似遭到綁架，不僅對周圍的環境感到相當陌生，身邊還睡了一個陌生女子，嚇得他趕緊衝出門外試圖逃跑，後來他的父母出面向他解釋原因他依然無法接受，直到看到鏡子中的自己，才發現自己已經不是高中生，而是又老又胖的中年人。

原來，丹尼爾波特自從去年1月受到疫情影響被迫失業後，每天都處在焦慮與恐慌之中，還曾壓力過大造成癲癇發作。但沒想到某日醒來，他竟突然失去長達20年的記憶，也忘記大學時期所學的專業知識，以為自己還是個活在1990年代的高中生，因此看到妻子露絲（Ruth）與10歲女兒麗比（Libby）後相當崩潰，一時之間無法接受眼前的景象。

直到丹尼爾波特的父母出面告訴他情況，他才接受自己「失憶」的事實。露絲接受採訪時表示，去年丹尼爾失業後，他們為了維持生計被迫賣掉房子，更一度搬到密蘇里州找尋工作，但過程始終不太順利，身邊也沒有家人與朋友的陪伴與支持，讓丹尼爾身心受到嚴重打擊，也承受巨大的壓力。

雖然目前依然不清楚丹尼爾到底為何會突然失憶，但醫生研判應該是壓力所導致罹患神經疾病「短暫性全面腦失憶」，而家人只能陪伴在他身邊接受治療，並試圖找出病因及失去的回憶。