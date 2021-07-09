日前傳出一名失智老翁疑似因不戴口罩、到處撿東西回家，被情緒失控的家人施暴。台灣失智症協會呼籲疫情指揮中心，正視疫情中居家照護失智者的壓力已至臨界點，應儘速恢復日照及失智據點服務，才能有效抒解家庭照顧壓力。

受到失智照顧因疫情暫停服務的影響，失智長輩長時間待在家中，一天24小時的照顧壓力全都在家屬身上，有家屬直言「照顧崩潰、身心俱疲」、「心力交瘁，無法得到喘息的機會」。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，許多家屬反應失智者難以配合防疫措施，常常忘記戴口罩，甚至有失智者因忘記戴口罩而被警察開單。

湯麗玉指出，不論家屬怎麼認真提醒，失智者因認知障礙，就是沒辦法落實防疫，不但提高失智者本人及家屬的染疫風險，更增加家人間衝突機會、升高居家照顧壓力，形成悶燒的壓力鍋，一觸即發。

台灣失智症協會理事長賴德仁表示，失智照顧最大的挑戰就是精神行為問題的照顧，包含疑心重、重複問話、不當收藏、失序行為、日夜顛倒等，原本就需要家屬很大的耐性，加上疫情期間服務暫停，又不能出門，家屬常為協助失智者戴口罩、禁止出門而出現衝突，失控而施暴的風險非常高。

賴德仁呼籲，指揮中心提前恢復日照中心及失智據點服務，以有效降低失智者居家照顧壓力，同時失智者也能避免症狀惡化、功能持續退化。

湯麗玉表示，目前日照中心的服務人員及服務的長者大多已完成疫苗接種，然而全台494個失智據點的失智者仍有許多尚在等待疫苗接種通知，而失智據點的服務人員則尚未有接種疫苗的機會；呼籲指揮中心儘速為所有失智者、家庭照顧者及失智據點服務人員施打疫苗，以利恢復服務及疫情的控制與穩定。