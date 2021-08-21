在不少傳統家庭中，身為一家之主的父親喜怒不形於色，儼然是個威嚴的存在，因此當子女意外發現父親不為人知的一面時，難免感到錯愕不已。日本一名女性編輯作家日前透露，在整理已故父親的書房時，赫然在地毯下方發現一道神秘的暗門，就在她胡思亂想，深怕裡頭藏著屍體時，卻意外發現裡頭暗藏春色，貼文一出引爆網友熱議。

女性編輯作家日前在推特帳號「@kasumishirakaba」PO文透露，在整理亡父的書房時，赫然發現地毯下方藏著一道暗門，因為這是自從房子蓋好以來，沒有任何家族成員知曉的地下空間，讓她忍不住胡思亂想，「會不會真正的父親已經被人殺害，而出現在我們眼前的爸爸，是由其他人假扮替代」的超展開劇情，擔心地下暗門打開後會出現一具恐怖的屍體。

最終她還是忐忑不安的打開暗門一探究竟，這才發現理頭藏的不是屍體，而是堆積如山的情色光碟，上頭寫著《吸淫力》、《巨乳8人色物語》與《SUPER CUP 歐派的逆襲》等斗大標題，讓她頓時鬆口氣卻又忍不住笑說「為了亡者的名聲，就先終止調查了。」

除此之外她還發現《轉轉樂園》（クルクルランド）遊戲卡帶，這是任天堂在1984年推出的益智遊戲。

貼文一出網友全笑翻，紛紛留言回應「老爸的青春啊」、「偉大的精神遺產」、「讓我回想起偶然翻到老爸櫃子裡面的情色書刊，然後某幾頁還因為黏住而翻不開」。