日本一名貓主人先前接種疫苗，回家後出現發燒的副作用，因此她便躺在床上休息，豈料睡醒後發現，她的腿旁被擺了一堆玩具，才發現這些全是愛貓放的，牠似乎非常擔心主人的狀況，因此將自己心愛的玩具叼到主人旁邊，希望能給對方安慰。

日本一名飼主＠1Shuo居住在山上，平時種植蔬果、飼養11隻雞，過著自給自足的生活，還養了1隻虎斑貓「櫻太郎」陪伴她，受到疫情的影響，她近日去接種疫苗，回家後就出現發燒等症狀，隨後她就躺在床上昏睡，期間感覺愛貓不斷在附近來回走動，但她也無心去查看。

直到＠1Shuo狀況好轉後，她睜開眼後發現，腿邊多了好幾隻玩具，起初以為「櫻太郎」只是想找她玩，但之後發現牠一直守在床邊，而且叼來的這些玩具全是「櫻太郎」的最愛，推測牠應該是注意到主人的異常，因此特地拿玩具來安慰她，讓＠1Shuo非常感動，也將此事分享至推特，獲得10萬人按讚。

不少網友也表示認同，提到「我不認為貓是想找主人玩，牠應該是覺得，每當主人拿玩具跟牠玩時，臉上總是掛著微笑，看起來很健康，因此將玩具與身體狀況做連結，認為主人看到玩具會開心」，之後「櫻太郎」一直待在主人身邊，直到對方退燒，而＠1Shuo看到毛小孩如此貼心，之後還買了鯖魚或竹莢魚犒賞牠。