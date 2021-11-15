日本動畫《中華一番》裡頭的角色在做菜時，都會配上誇張的特效，沒想到這幕奇觀竟然出現在大陸一戶人家裡，一名新手下廚時，竟然在炒鍋中炒出「龍捲風」，奇葩畫面曝光後網友錯愕直呼「小當家是妳？」

綜合陸媒報導，大陸遼寧省大連市一名石姓女子，平常很少下廚，日前在家裡做菜時，先順手開了窗戶和抽油煙機，接著將油倒進炒鍋中，但可能是油溫太高，炒鍋竟然立刻出現一股「龍捲風」狂轉，嚇得她緊急關火，一道菜也沒炒成。但也因為太過荒謬，石女便拿手機拍下這段畫面留作紀念。

影片曝光後網友們全笑翻了，紛紛留言直呼「妳是中華小當家吧，炒個菜還帶特效」、「這是女媧在炒菜吧」、「誇一句食神不為過吧！炒鍋龍捲風」、「幸虧菜沒下鍋，不然一起飛走啦」。

不過也有內行網友從物理角度解析，「看那窗角，還有太陽照射的強度，加上火上熱油，正好形成氣流上旋通道，把屋內的冷氣流吸上去了，祝賀妳成功做了一次氣象實驗」、「其實產生的原理都差不多，空氣受熱上升，周圍的空氣就會不斷補充過來，有時候就旋轉起來了。在很多地表平坦乾燥、日照強烈、晝夜溫差大的地方就很容易見到這種旋風」、「其實石女士完美復刻了龍捲風的氣象條件：下面高溫且受熱不均（油鍋加熱）、空氣乾燥（晴天開火下的廚房）、高空強烈的輻散抽吸（抽油煙機）」。