中國大陸當前有一種工作作息制度稱作「996」，即早上九點上班，晚上九點下班，一週工作六天。這種模式多流行於網路公司，成為一種加班文化。那麼，古人工作會加班嗎？古代也有「996」工作制嗎？

回答這些問題前，我們首先需要知道古代什麼人能上班。古代中國是農耕社會，大部分人都是個體務農，沒有上班的機會。有資格上班的，多是官員階層和衙門裡的胥吏衙役，另外還有奴婢和工匠。

「上班」一詞源於古人上朝。「班」最初的意思是排列，後來成為衡量隊列的量詞。官員們上朝排成不同隊列，分成文班和武班，在此基礎上衍生出了「上班」一詞。明清時期，上班多指到官府工作，如《濟公全傳》裡就有「昨天我在衙門上班」的說法。

接下來，我們就來考察一下古代官員的上班時間。《詩經．雞鳴》裡曾用「雞既鳴矣，朝既盈矣」、「東方明矣，朝既昌矣」來描寫周朝官員上班的狀態。意思是說公雞打鳴時，官員已經到朝堂上站好了；東方陽光普照時，朝堂上已經開始忙碌了。這麼看來，周朝官員的上班時間完全取決於公雞幾點打鳴，要看公雞的心情。

今天的「打工人」為了能多睡會兒懶覺，上班往往會準點打卡簽到。古代官員上班也要「打卡」。明朝《官箴集要》記載官吏衙役等人要「每日侵晨於上畫卯，至暮畫酉」。每天卯時，人們就要在簽到簿上「畫卯」簽到，這一環節又稱「點卯」。王老師在小時候常聽爺爺上班前說「到單位點卯去」，當時還納悶是啥意思，後來才知道這是源於古代的上朝制度。卯時是早上五點到七點，我們取中間值，按照六點算。從「至暮畫酉」可知，古人是在酉時下班。酉時是晚上五點到七點，我們還取中間值，按照六點算。這樣算下來，古代官員早上六點上班，晚上六點下班，一天的工作時間是十二個小時。（編按：「打工人」為大陸流行的網路語，泛指上班族、勞工等，無論職位高低，只要受雇於人都可算是。）

那麼，古代官員一週工作幾天呢？漢朝官員五天一休息，唐朝官員十天一休息。明朝最狠，洪武六年，朱元璋「令百官每月五日給假」，每月只有五日那天放假。平均算下來，古代官員一週要上六天班，再加上每天從早上六點工作到晚上六點，可稱之為「666」工作制，同中國今天的「996」工作制簡直如出一轍。

古人上班遲到或曠工也會被扣薪資嗎？當然，而且更嚴格。《唐會要》記載，在唐肅宗時期，「朝參官無故不到，奪一月俸」。缺席一天就要罰一個月的薪資，這已經非常狠了。還有更狠的！宋末元初著名畫家趙孟頫，任職兵部郎中時，因為上班遲到，被札魯忽赤（負責地方行政的蒙古官員）打了屁股。明朝皇帝也喜歡打官員屁股，這種處罰被稱為「廷杖」，官員上朝遲到或缺席就會被廷杖。明朝末期宦官魏忠賢當政時期，有個官員上朝時快遲到了，害怕被打屁股，就在紫禁城內一路狂奔，心想「只要我跑得夠快，就不會遲到」。不料，慌忙中這位官員失足掉進了御河，淹死了。這真是怕遲到怕到「殉職」。

今人不滿「996」，古人對「666」也是滿腹牢騷。宋朝的歐陽修在〈集禧謝雨〉一詩中吐槽：「十里長街五鼓催，泥深雨急馬行遲。臥聽竹屋蕭蕭響，卻憶滁州睡足時。」歐陽修在描述自己踩著泥濘冒雨上班的辛苦之際，不由得懷念起以前可以睡到自然醒的日子。

除了官吏衙役外，古代的奴婢和工匠也要上班。他們的工作時長可能比一般官員還長。清朝的方苞在文章〈婢音哀辭〉中回憶自己的一位名叫「音」的婢女時，說她「夜四鼓臥，雞鳴而起，率以為常」，即半夜一兩點睡覺，早上六點又要起床幹活，長年如此。一天裡除了睡覺時間，她都在幹活，還沒有節假日，可謂「247」工作制—二十四小時工作，一週幹七天，像工蜂一樣每天不停工作，直到生命的盡頭。今天的「打工人」感嘆上班太累，自嘲「上班『996』，生病ICU」（編按：ICU即「加護病房」的縮寫）。方苞的這位婢女由於工作太累，年僅十七歲就去世了，可謂「上班『247』，生病就歸西」。

到了近代，西方工廠制度傳入中國，出現了現代意義的「上班」。民國時期，上海工人的日平均工作時間為八至十一個小時。每月具體工作天數跟行業有關，紡織業最少，平均每月工作二十天；造船業最高，平均每月工作二十八天。中華人民共和國成立後，工人可以每週休息一天。即便這樣，每週工時也長達四十八小時。直到一九九五年，中國才實現了週休二日。

(本文摘自《古人原來很會過日子》/麥田出版)

【內容簡介】古人一週上幾天班？古人要加班嗎？古代的薪水高嗎？古代老師的待遇好嗎？……

你知道古人結婚也要送彩禮（聘禮）嗎？先秦的時候士大夫喜歡送大雁，因為古人認為大雁一聲只有一個配偶，象徵著忠貞不渝的愛情。平民則歡送花椒，因為花椒的果實數量繁多，表達了古人對子孫興旺的美好願望。

古代的房價高嗎？漢朝的房價簡直是「白菜價」。普通人一兩年的工資就能夠在小城市買一間房了。唐朝的房價就不那麼友善了，官至吏部侍郎的韓愈，居然用了三十年才存夠買房子的錢。宋朝的房價更是高得離譜，蘇轍晚年在汴梁買房子花的錢，需要一個普通人至少一百二十年不吃不喝才能存夠……

本書作者是位中學歷史老師，歷史底蘊深厚不說，最難得的是擁有幽默的天賦把歷史講成一個又一個好笑的段子，用最日常的生活瑣事解答了你對古人生活的所有疑問，從衣食住行講到社會文化，覆蓋古人生活的各個方面。每一個腦洞大開的問題背後，都有可靠的史料支撐，既漲知識也長見識，讓你一面捧腹大笑，一面能具體想像古人真實的生活細節，滿足你對古人的一切好奇。原來，古人的日子過得如此多采多姿！原來，古人也很會過日子！我們許多的日常用語、習俗，原來是這樣演變流傳而來！

【作者簡介】王磊（講歷史的王老師）

畢業於東北師範大學歷史系，現任東北師範大學附屬中學的歷史教師。

在教學過程中，他發現學生們對古人的日常生活很感興趣，但平時的歷史教學很少涉及這方面內容，於是思考用什麼樣的方式能更好地傳播這些知識。

從2018年5月起，他以「講歷史的王老師」為名，在大陸抖音APP上專門介紹有關古代中國人日常生活的歷史知識，涉及衣食住行、戀愛婚姻、風俗娛樂等方方面面的內容。腦洞大開的問題，乾貨十足的知識點，再加上王老師作為東北人所特有的幽默講解，讓人忍不住一口氣跟完全部視頻。

2019年，他的第一部作品《古代人的日常生活》（繁中版書名《古人原來這樣過日子》，麥田出版）上市後受到讀者的熱烈歡迎。