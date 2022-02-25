古代封建社會，女子地位低下，即便是享盡榮華富貴的後宮嬪妃，終究只是皇帝的附屬品，一旦帝王死後，甚至擺脫不了被殉葬的命運。就有考古學家發現，殉葬女子多半呈現「雙腿開開」的姿勢，調查後才發現真相慘無人道。

根據《搜狐網》報導，在眾多朝代中，存在活人殉葬的制度，包括奴婢、侍衛甚至是嬪妃，他們當中有被活埋、被殺害或是自殘後陪葬的，少的話幾個人，多則可能數百人。甚至還有一項說法指出，殉葬的人數越多，就代表死者生前的地位多高。

不過最讓外界錯愕的是，為何多數殉葬的嬪妃，並不是正常的躺姿或坐姿，而是呈現雙腿大開的姿勢，痛苦的扭曲著，背後難道暗藏某種神秘儀式或是特殊意義嗎？

對此，考古學家調查後發現，這些姿勢是因為人死前的恐懼掙扎而造成的，為了讓這些殉葬的嬪妃在死後保住容顏、屍體不腐化，會先讓他們喝下類似安眠藥的東西，並且在失去意識的時候，從他們的後腦勺上開一個小洞，接著將水銀灌入他們的體內，並送入皇帝的陵墓中。

但是許多嬪妃當下可能沒有完全死亡，只是暫時處於昏迷狀態，當水銀進入體內後，身體在水銀的作用下會極度痛苦，甚至掙扎到身體扭曲變形，過程中許多人就呈現出「雙腿開開」的奇怪姿勢。這項陋習直到康熙下令廢除才得以終結。