動物為了保護孩子，會隨時提高警覺，若看到陌生動物或人靠近，就可能發動攻擊。土耳其的冬季滑雪勝地「烏魯達」一名設施運營商，日前查看旅遊中心的監視器發現，2隻外出散步的愛犬竟遇到一頭棕熊，雙方隨後展開激烈廝殺，影片曝光震撼許多網友。

棕熊母子遇到2隻狗，熊媽媽認為幼崽恐陷入危險，因此展開攻擊。(影片來源/YouTube/The Independent)

根據當地媒體報導，土耳其冬季滑雪勝地「烏魯達」一名設施運營商索桑庫（Erkan Sosuncu）表示，當時牠的2隻愛犬外出散步，期間遇到一對熊媽媽與牠的孩子，愛犬似乎與小熊靠得太近，母熊為了保護孩子，因此展開攻擊。

其中一隻狗看到熊抓狂後就離開，只剩下一隻比較凶猛的，由於棕熊的體型較大，愛犬因此處於劣勢，就算勝算不大，卻始終不肯離開，而母熊似乎只希望保護孩子安危，因此將幼崽與犬隻的距離拉開後，牠也未再展開攻擊，隨後自行離去，結束這一場驚險纏鬥。

索桑庫事後表示，隨著春天的來臨，該地區的熊已結束冬眠，紛紛跑出來覓食，當時母熊帶著孩子出來找食物，沒想到竟遇到狗狗們，為了保護孩子才會展開攻擊，所幸沒打幾下就結束，雙方也沒有因此受傷，棕熊隨後就帶著小熊走進森林，但他認為，之後可能還是會有棕熊陸續下山找食物的情形。