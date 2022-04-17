古代封建社會，帝王身邊會有大量太監、宮女伺候，眾所皆知，太監入宮時必須淨身閹割，事實上，宮女也必須經歷重重考驗，尤其是裸檢的最後步驟，經常讓受檢者感到羞愧臉紅。

根據《搜狐網》報導，古代女子想要進宮，只有三個辦法，一是皇帝在天下選美人，二是藩國或王公貴族進獻，三是最低級別的宮女應聘。然而即便是宮女，也必須經過層層關卡，一般除了挑選15歲的女子之外，包括顏值、家世背景、心理狀態也必須符合條件，才能通過海選。

而進宮體檢是最苛刻的，首先，皇宮中的老宮女會要求受檢者裸檢，確定她們身上沒有疤痕、胎記，甚至是一顆痣也不行，還要檢查是否身材勻稱、四肢協調；其次是細節檢查，會有老宮女趴在受檢者身上，從髮絲開始，用鼻子一路聞到腳趾頭，每個細節都不放過，以防宮女有狐臭、體臭。

如果沒有異味的話，就會進入最後的環節，進行貞操檢查，然而古代醫學技術不發達，只能藉由老宮女的經驗法則，透過色素沉澱、形狀甚至是味道來辨別宮女是否是處子之身，可說是相當不科學。

明代小說《三言二拍》中就有過相關的描述，「即用細細乾灰鋪放於桶之內，叫女子解了下衣，坐於桶上。用綿紙條棲入鼻中，要她打噴嚏。若是破身的，上氣泄，下氣亦泄，乾灰必然吹動，若是童身，其灰如舊。就這樣，來檢驗受檢者是否還是處女」。