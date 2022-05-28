清朝慈禧太后過世3年後，清朝也跟著被滅，因此不少人提到慈禧，總認為她是亡國罪人，因為她不斷進行權力鬥爭，導致清朝逐漸走向滅亡，亡國後還伴隨大量割據與賠款，不過歷史教授表示，慈禧太后雖然一生玩弄政權，但她其實非常有手段與膽識，只是生不逢時。

中央民族大學歷史系副教授蒙曼在節目《國史演義》提到，慈禧太后是咸豐皇帝的妃子，同治皇帝的母親，又是光緒皇帝的繼母，實際上則是光緒的姨媽，她臨朝稱制長達47年，先後輔佐2任皇帝，但她其實並不算時代罪人，只是生不逢時，而且對於權力非常執著。

慈禧是一個有膽識的女人，當年英法聯軍打到北京，正在圓明園享樂的咸豐皇帝得知後，當場抱頭痛哭，眾嬪妃也是如此，唯獨慈禧表示，大敵當前就算哭也沒有用，應趕緊與恭親王奕訢商量如何處理，從此事可見，慈禧遇到危及狀況時，會提出自己的意見，顯示她有膽識，而且還有決斷力，眼光也絕佳，知道遇到問題該找哪些人幫忙。

另外，慈禧還發動過3次政變，而且都以勝利告終，第一次是「辛酉政變」，當時英法聯軍攻陷北京，咸豐逃到熱河後病危，離世前留下遺詔，指朝政一部分由肅順等大臣輔佐，另一部分政權握在慈禧與慈安手裡，慈禧為了奪回權力，與慈安、恭親王奕訢同盟，發動辛酉政變，拔除大臣們的權力，從此她開始垂簾聽政。

而恭親王奕訢因辛酉政變而地位提升，與慈禧一起治理朝政，還形成「同治中興」的局面，但奕訢卻越來越目中無人，慈禧對此相當不滿，當時正好發生中法戰爭，身為指揮官的奕訢雖一度打勝仗，但他深知繼續打下去弊大於利，而慈禧為了搞垮奕訢，便任由抱有民族情懷「清流派」上書指控奕訢喪權辱國，最終成功沒收奕訢的權力，此為第二次政變「甲申易樞」，第三次則為知名的「戊戌政變」，光緒原本想逼退慈禧，豈料他卻反被圍攻，顯示出慈禧相當有手段。

再者，慈禧非常懂得用人，例如曾國藩、李鴻章及左宗棠，都是慈禧提攜的，甚至形成任用有為漢官的風氣。最後則是有革新眼光，後人普遍認為慈禧不願改革，但事實並非如此，同治中興就是慈禧與奕訢共同開創的洋務運動，當時還出現清朝第一批留學生、興辦近代工廠，在慈禧掌政的最後8年，還廢除科舉制度、創立新式學校、建立新軍。

但為何每次革新都會失敗，主要是慈禧考慮事情時，都以自己的權力為主，若有事情與她的權力發生衝突，她就會想辦法奪回政權，以「甲申易樞」為例，奕訢是清朝重臣，且非常有遠見，卻因危及慈禧的權力而被剷除，慈禧甚至任用庸才奕譞，導致清朝開始衰敗，再者是戊戌變法，起初她也同意光緒進行變法，但當她意識到光緒恐握有權力時，慈禧就開始想辦法搗亂，使清朝繼續沒落。