獅子被稱作萬獸之王，給人兇猛的印象，不過獅子屬於大型貓科動物，牠們有時也會做出宛如貓咪的行為。近日臉書瘋傳一段小獅子急著喝奶的影片，只見牠一看到飼主後，馬上跳到對方的腿上討奶喝，一舉一動看起來就像是隻貓，反差萌讓網友大開眼界，但也有人認為，飼養獅子的行為，會導致牠們喪失生存技能。

國外網友將影片分享至臉書社團「Amazing Wildlife And Nature」，只見女子將玻璃門打開後，一隻小獅子馬上衝進屋內，隨後跳到女子的大腿上，等著對方餵牠喝奶，而女子將小獅子抱在懷裡，起初牠還有些不安分，但咬到奶瓶嘴後瞬間安靜下來。

小獅子安靜地吸奶，任由女子撫摸牠的腹部，喝完一瓶直接把空瓶丟到地上，拿起第二瓶繼續喝，過程中還發出喝奶滿足的呼嚕聲，甚至伸出前肢握著奶瓶，模樣看起來非常可愛，影片更是累積近90萬個讚，不少人開玩笑地說「實在是太可愛，不說牠是獅子，我還以為是貓咪」、「看得我也想養一隻獅子了」。

但也有網友擔心，雖然影片中的獅子非常可愛，但獅子或老虎等大型貓科動物，終究不應該被當成「寵物」飼養，否則會讓牠們漸漸失去生存技能，不少人表示，「這是一隻獅子，不是人類嬰兒，不應該這樣飼養，要讓牠們保持本性，對動物才是最好的」、「雖然真的很可愛，但我希望這是動物救援機構拍的影片，野生動物不應該被當成寵物圈養」。