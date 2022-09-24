許多男人對於女性用品的款式或價格毫無概念，日前有一名外國女子抱怨，男友去自助洗衣時，弄丟了她「7件K級胸罩」，一開始男友表示樂意掏錢幫女子購買新的胸罩，但一得知7件內衣的價值超過1萬元新台幣後，竟然馬上反悔，鬱卒的女子只好上網發文宣洩。

這名女子在論壇《Reddit》發文表示，男友到自助洗衣店洗衣服，卻把裝有7件胸罩的洗衣袋遺留在店裡，女子一得知消息後，便著急地跑到店洗衣店裡，但遍尋不著洗衣袋的蹤跡，老闆更表示，想找回遺失物的機率不高。

女子感到非常沮喪，因為32K的胸罩很難在一般店面買到，通常都要找店家特別訂製，但更重要的是，那些遺失的胸罩不只好看，她覺得穿起來更是舒服，每一件都是她精挑細選過的款式。

起初男友表示願意賠償她的損失，但在女子傳了購物連結後卻立即反悔，因為就算扣除一件已經絕版的款式，其餘的價值也將近400美元，換算新台幣大約要1萬2千元，男友認為，女子花了太多錢在胸罩上，賠償金額超出他的預期，更不確定是否合理，因此只願意負擔1、2件的費用。

最後女子雖然勉為其難地接受了男友的提議，但心裡仍覺得不舒坦，只好發文抱怨。對此，網友紛紛留言聲援，「我的罩杯也是K，真的超級難買」、「400美元買7件胸罩到底哪買的？我的一件就要100美元欸」、「叫你男友去店裡問一下價錢，真的會笑死店員」、「我的閨密罩杯是K或是L，想買胸罩真的要碰運氣」。