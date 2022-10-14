南非一名野生動物嚮導近日在肯亞帶團時，捕捉到一隻落單的斑馬與五隻鱷魚在河中展開激烈搏鬥，原以為斑馬在鱷魚群的圍攻下肯定死路一條，但牠也不是吃素的，卯起來反擊，最終奇蹟脫身，60秒驚險血戰畫面曝光。

綜合外媒報導，35歲的野生動物嚮導安德魯（Andrew van den Broeck）日前在肯亞一處動物保護區帶團時，拍到一隻斑馬準備渡河，與另一邊的同伴會合，沒想到過程中突然遭到五隻鱷魚圍攻，情況相當危急。

不過這隻強壯的斑馬也不是省油的燈，即便鱷魚有著尖銳的牙齒和驚人的咬合力，但想要將斑馬當作獵物飽餐一頓，絕非簡單的事。

影片中可見，斑馬無懼鱷魚群的圍攻，不斷以前腳重擊鱷魚，還數度反咬鱷魚反制，雖然後腿遭到嚴重咬傷，但仍成功突破重圍，逃脫上岸，超強戰力讓五隻鱷魚瞬間吃癟。

有趣的是，在這場激戰中，鏡頭還拍到一隻河馬不斷亂入決鬥現場，無論是抱持看戲心態，還是伺機而動，都顯示鱷魚「柿子挑軟的吃」，不敢隨意對攻擊強度更高的河馬開戰。