螞蟻是日常生活中經常可見的昆蟲之一，牠們體型非常小，很難用肉眼看清牠們的長相。近日一張「螞蟻頭部特寫照」在網路上瘋傳，可怕、驚悚的長相讓網友看到都起雞皮疙瘩，直呼晚上回家肯定會做惡夢。

綜合外媒報導，第48屆Nikon顯微世界攝影比賽（Small World Photomicrography Competition）日前公布得獎名單，今年有超過1300件作品參賽，其中一幅由立陶宛野生動物攝影師尤金尼烏斯（Eugenijus Kavaliauskas）拍攝的螞蟻頭部特寫照，引發網友熱議，並奪下「與眾不同印象」獎（Image of Distinction）。

尤金尼烏斯透過顯微鏡，並利用「錯視覺」，拍出這張令人毛骨悚然的照片，從畫面中可以看到，這隻螞蟻面目猙獰，擁有血紅色雙眼和詭異獠牙，複雜的面目結構讓網友看到都驚恐不已，不少人將這張照片轉傳到臉書、推特上，大家紛紛驚呼這根本就是電影裡才會看到的劇照，「看完這張照片，以後我都不敢睡覺了」、「謝謝攝影師毀了我對螞蟻的想像，本來還覺得很可愛的」。

尤金尼烏斯受訪時透露，他居住在森林附近，所以很容易就能發現螞蟻的身影，「攝影的重點是要成為一個發現者，所以要一直尋找細節、陰影和看不見的角落。」並指出和一般在大自然中見到的螞蟻，顯微鏡底下的螞蟻顯然更加恐怖。

不過照片中看起來像眼睛的血紅色圓圈，其實是螞蟻觸角天線和身體的關節，如果把鏡頭拉遠一點，就會發現牠們的眼睛位在更後方，整體模樣並沒有看起來那麼可怕。