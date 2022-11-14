法國一名女子因為罹患鼻咽癌而失去部分鼻子，雖然她曾嘗試想重建，卻一直以失敗收場。有醫學團隊與醫材公司合作，用3D列印技術與生物材料，在這名女子的手臂上培養一個新鼻子，並於近日移植到她的臉上，手術非常順利，女子的恢復狀況也十分良好，甚至已經能使用新鼻子呼吸。

3D printed implant for nose reconstruction!https://t.co/wQWe7Oipfx — Arkodip Mandal (@arkodip23) November 12, 2022

根據《經濟時報》報導，法國土魯斯（Toulouse）一名女子在2013年罹患鼻咽癌，接受放射治療和化療後，失去了部分鼻子和上顎，導致她多年來都在沒有鼻子的情況下生活，雖然她也曾嘗試重建鼻子，但最後都以失敗告終，更因為皮膚移植失敗，而難以配戴面部假體。

近日土魯斯的大學醫院（CHU）和醫材公司合作，利用3D列印技術和生物材料製作鼻子軟骨的替代物，並且先將這個替代物植入在女患者的手臂上，花了2個月的時間成功培養出新的鼻子，隨後再通過移植手術，將新鼻子安置在臉上，接著從太陽穴取一塊皮膚，覆蓋在新鼻子上方。

醫師透露，這次的移植手術非常成功，他們還使用顯微外科手術進行血管重建，而女患者在經過10天住院治療，且為期3周服用抗生素後，恢復得很快速，目前狀況十分良好，醫師也說「她已經可以用這個鼻子呼吸了。」