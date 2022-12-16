車輛行駛期間，頭、手皆不可伸出車窗外，以免危險，不過墨西哥近日卻發生一起憾事，一名7歲男童搭乘公車時突然將頭部伸出窗外，迎面撞上路邊的柱子後當場慘死。

綜合外媒報導，墨西哥一名7歲男童11日和家人一起搭乘公車，預計前往北部參加每年吸引百萬人的墨西哥守護神「瓜達露佩聖母」（Our Lady of Guadalupe）的朝聖活動，沒想到當公車行駛到維拉克魯茲市（Veracruz）昆塔瑪麗亞社區（Quinta Maria）時，卻發生意外。

警方指出，男童當時將頭部伸出窗外，導致公車靠近路邊時，男童的頭部迎面撞上一根矗立在路邊的柱子，由於撞擊力道強烈，男童當場慘死在公車內，而公車司機在員警到場前就棄車逃逸，警方正積極追查他的下落。

消息一出隨即引發網友熱議，紛紛留言砲轟「這就是為什麼父母應該教育孩子，當車輛行駛時不要把頭伸出車窗」、「我小時候總是被告知不要把頭伸出去」、「可憐的小孩」。