內戰爆發 何謂民族

波灣戰爭（1991年）結束以後，世人開始自問何謂國家、何謂民族，從而演變形成內戰在各地爆發。

各地內戰當中持續最久的，便是由6個共和國聯合組成的南斯拉夫聯邦。南斯拉夫自從1980年建國以來的政治領袖狄托過世以後，各聯邦國的向心力就變得日漸低落。

再加上冷戰結束、東歐革命諸多影響，南斯拉夫於1991年始有民主化運動，使得斯洛維尼亞和克羅埃西亞宣布獨立。

翌年1992年，波士尼亞與赫塞哥維納也宣布獨立。但其實波士尼亞與赫塞哥維納這個國家相當於南斯拉夫的縮圖，國內有希臘正教（塞爾維亞人）、天主教（克羅埃西亞人）、伊斯蘭教（穆斯林）三種宗教雜然並處。

如此狀況下，國內的塞爾維亞人便與鄰國塞爾維亞串通一氣，大聲疾呼應該由塞爾維亞人施行統治，使得波士尼亞戰爭成為南斯拉夫內戰當中最為激烈的一場戰鬥，塞爾維亞人甚至還訴求「民族淨化」而幹下殘殺穆斯林的暴行。

脫離聯邦獨立 內戰與民族問題

該暴行導致NATO（北大西洋公約組織）於1995年派兵空襲塞爾維亞勢力，使塞爾維亞人大受打擊陷入苦戰。內戰一旦暫停，從此以克羅埃西亞人加上穆斯林組成的「波士尼亞聯邦」，以及由塞爾維亞人組成的「塞爾維亞共和國」兩個體制組成一個國家。各方也都接受如此決議，使得內戰至此終於告一段落。

南斯拉夫內戰的本質是民族問題，而冷戰的結束等於是解除了長期壓抑民族問題的桎梏。

塞爾維亞人和克羅埃西亞人同在巴爾幹半島、同屬斯拉夫民族。20世紀以這兩個民族為主體建立了「南斯拉夫」（1918為王國、1946改制聯邦人民共和國）。第二次世界大戰以後，南斯拉夫在精神領袖狄托的領導下一度蓬勃發展，卻終究在1991年解體。翌年爆發波士尼亞戰爭（1992～1995年），穆斯林（伊斯蘭教徒）、塞爾維亞人（希臘正教徒）、克羅埃西亞人（天主教徒）雜處紛呈，內戰演變成民族紛爭。塞爾維亞人在塞爾維亞的支持下以「民族淨化」名義對異文化、異民族展開大規模攻擊甚至殺害，造成塞爾維亞人．克羅埃西亞人．穆斯林三方互相殺害藉以鞏固自身勢力的慘況。

（本文摘自《世界經典戰爭史》／奇幻基地）

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【作者簡介】祝田秀全

東京出身。專攻歷史學。曾任東京外國語大學亞洲．非洲語言文化研究所研究員，現任代代木講座世界史講師。主要著作包括《2小時重點複習世界史》《2小時重點複習世界史（近現代史篇）》（均為大和書房出版）、《區域別世界史》（朝日新聞出版）、《東大生的常識世界史》、《銀的世界史》（均為筑摩書房出版）等。興趣是鑑賞古典落語。夢想是去到加勒比海島國，成天泡在當地收成的咖啡豆裡面。

【譯者簡介】王書銘

輔仁大學日文研究所肆業。翻譯作品《召喚師》、《魔法的十五堂課》圖解鍊金術》、《圖解近身武器》、《圖解太空船》、《圖解魔法知識》、《圖解克蘇魯神話》、《圖解吸血鬼》、《圖解陰陽師》、《圖解吸血鬼》、《圖解北歐神話》、《圖解天國與地獄》、《圖解火神與火精靈》、《圖解魔導書》、《中世紀歐洲武術大全》、《凱爾特神話事典》、《日本甲冑圖鑑》、《克蘇魯神話事典》、《幻想惡魔圖鑑》、《妖怪大圖鑑》、《世界經典戰爭史：影響世界歷史的55場戰爭全收錄！》。