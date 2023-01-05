現在的學生每年都有寒、暑假，春節假期通常在寒假之中，宋朝學生是怎樣放假的呢？

我們先看鄉村學生的假期。宋朝鄉村私塾假期較多，每年放假長達三個月，其中包括一個月春假、一個月秋假、一個月寒假。春假與秋假是為了讓學生歸家幫父母務農，忙完春耕秋種再返校讀書。寒假從舊曆臘月初八開始，到來年正月初八結束。除此之外，每逢春社、秋社、端午、中秋、重陽、冬至，學校也會放假，假期一般為一天。

城市學生假期較短，沒有春假和秋假，只有寒假與暑假，寒假一個月，暑假一個月，加起來總共兩個月假期。宋朝最高級別的學校是太學，太學生的假期最少，竟然沒有寒、暑假，只是在寒食、冬至與新年各放假三天，加起來每年只有九天假期。不過太學生多為官宦子弟，常常以隨侍父親遠赴外任的理由請假，一請就是好幾個月，年終時再返校參加大考，只要考試合格，仍然有資格出來做官。

宋朝最著名女詞人李清照的丈夫趙明誠年輕時就是太學生，他在開封太學讀書，最大的樂趣是請假跑去大相國寺門口的古玩店鋪觀賞字畫、購買拓片，如果讓他安安生生守在學校裡，一年只有九天可以出來放風，他肯定無法接受的。

整體而言，宋朝太學紀律雖嚴，假期雖少，學風卻相當敗壞。南宋詞人周密是官宦之後，早年在杭州太學讀過書，對太學生生活之糜爛印象深刻，他在《癸辛雜識》後集中寫道：

學舍燕集必點妓，乃是各齋集正自出帖子，用齋印，明書「仰弟子某人到何處祗直本齋燕集」。專有一等野貓兒卜慶等十餘人，專充告報，欺騙錢物，以為賣弄生事之地。凡外欲命妓者，但與齋生一人相稔，便可借此出帖呼之。此事不知起於何時，極於無義，乃所以起多事之端也。

太學生們在宿舍裡聚餐，一定要讓妓女陪酒，通常由該宿舍的舍長寫一封帖子，帖子上寫明請某某妓女到某某宿舍。而且這些太學生自高身價，不屑於親自去妓院送帖，於是太學附近就有一幫無業遊民專門幫忙跑腿。身為宋朝最高學府的學生，本應安心治學、修身養氣，結果卻墮落到呼妓命酒、結交流氓，真是士林之敗類。

相比而言，倒是在私學讀書的小學生更加樸實可愛。宋人金盈之《新編醉翁談錄》略略提到北宋私學的一些好玩習俗：每年春社之日，小學生放假，將一根大蔥綁在竹竿上，從窗內捅到窗外，謂之「開聰(蔥)明」；又用彩色絲線繫一個蒜頭掛在脖子上，寓意是「能計算(繫蒜)」。

(本文摘自《領一個吉祥的宋朝紅包》/時報出版)

【內容簡介】

【大宋也有當紅偶像？】

宋朝人追星熱情不輸現代粉絲，令人大開眼界

【做買賣得聽懂黑話？】

省陌、短陌、省錢、貫省、足錢，到底是啥米？

【宋朝人月薪知多少？】

宋代勞工一個月賺幾千文，夠不夠過好日子？

兩宋加起來三百多年，若以吃喝玩樂而論，或許是最好吃、最好玩的朝代，但其間仍有災荒、戰爭，並不總是風調雨順、四海昇平。宋代物價、薪資收入、經商買賣、各行各業的狀況究竟如何？人民的生活究竟過得好不好？

善於精細探究各種史料的開周老師特地以全新創作為讀者還原了大宋一代民生領域的真實面貌。

【作者簡介】

李開周

一九八○年生，河南開封人，青年學者，專欄作家。

大學念的是工程學，曾任測量工程師，從事測量、預算和土地規劃等工作。曾在《新京報》、《中國經營報》、《世界新聞報》、《羊城晚報》、《中國烹飪》和《萬科周刊》等媒體開設專欄。

著有《逛一回鮮活的宋朝民俗》、《擺一桌絕妙的宋朝茶席》、《過一場歡樂的宋朝新年》、《吃一場有趣的宋朝飯局》、《誰說不能從武俠學程式？》、《誰說不能從武俠學數學？》、《誰說不能從武俠學化學？》、《誰說不能從武俠學物理？》、《從奈米到光年：有趣的度量衡簡史》、《歷史課本聞不到的銅臭味》、《民國房地產戰爭》、《包公哪有那麼黑》等。