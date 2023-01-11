治平高中董事長吳慶堂秉持著愛心辦學的理念，不但每年提供高額獎學金，讓清寒優秀學生無後顧之憂學習，更在少子化的洪流中逆向操作，斥資更新各群科專業實習設備，為莘莘學子打造優質學習環境，讓學生可以盡情發揮所長，得以全力以赴，迎接未來挑戰。

全國競賽表現優異

在升學及各項競賽中，治平高中學生不負眾望屢創佳績，高中部5年來共計考取醫學系26人、台大33人，111學年學生黃思婷更榮登台北醫學大學醫學系榜首。職業類科表現不遑多讓，除考取國外大學21人、台科大23人、北科大56人、國立大學981人，電機電子群電機科及資訊科在111年全國科展中脫穎而出榮獲第一名、第三名及多組佳作，110年度TIRT全能機器人國際邀請賽中榮獲全國自駕車創客賽高中職組佳作3組、自走車大賽輪型保齡球高中職組佳作、111年桃園市科學創意機器人大賽榮獲第二名及第三名佳績。家政群在全國高中技藝競賽中榮獲108年美髮組金手獎、109年美顏組金手獎與優勝、美髮組2位優勝、美顏團體第6名、110、111年榮獲全國家事類技藝競賽美髮美顏雙優勝，屢創佳績再登高峰。

治平高中頒發110學年度各班成績優良獎學金。(圖／治平高中提供)

外語群則是積極開設韓、日、法、西語推動「雙外語，雙專長」，於110年獲邀協助新北市工務局推動關渡花海節，擔任日語與英語導覽，躍上民視國際新聞台，讓世界看見治平應用外語群學生的專業能力；商管群透過跨領域課程整合程式設計與大數據分析、電商平台實務與行銷企劃撰寫、2D、3D動畫設計與多媒體影音剪輯等實務課程，讓所學能與實務結合。體育班屢屢穿金戴銀，不但各專項都是全中運的常勝軍，也是國家隊選手的培育搖籃，羽球隊更是參加2022年世界中學生運動會榮獲混雙金牌獲頒國光體育獎章。

桃園唯一全英授課私校

桃園市治平高中是桃園區唯一推行全英語授課的私立學校，各職業類科結合業師協同教學與產業無縫接軌，治平高中秉持著適性揚才的目標，有多元課程及豐富的社團，讓學生可以發掘自己的興趣、學得其他專業專長，讓學生快樂學習培養自我發展的潛能，卓越的治平高中造就每個堅毅勇敢的治平人，創下無數的第一打造屬於治平人的驕傲。

治平高中學生參加111年全國技藝競賽表現優異榮獲佳績。(圖／治平高中提供)

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