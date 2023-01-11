媽寶新境界！印度一名新郎近日竟在賓客面前上演「吸奶秀」，只見他毫不害羞地吸吮母親的胸部，還定格供眾人拍照，過程中母親也沒有拒絕，影片曝光後引發討論，不少人覺得太誇張，甚至稱新郎是媽寶。

The video has shocked viewers but the disturbing act unfazed guests who stood and watched.https://t.co/AK24i4tE6M#Wedding #India #breastfeeding — DESIblitz ® (@DESIblitz) January 9, 2023

根據《DESIblitz》報導，一名印度新郎日前舉辦婚禮，當時他的母親站在旁邊，隨後媽媽竟掀起上衣，露出半邊胸部，新郎彎下身去吸吮，還停留片刻讓賓客拍照，新郎與他的母親都並未感到不妥，現場所有人也沒有表達異議，影片被分享至社群平台卻被罵翻。

不少網友表示「媽寶新境界」、「難道他是為了晚上洞房做練習？」、「我是印度人，但從沒遇過這種事情，我也是第一次看到」、「有這種奇怪的癖好，還分享給來賓看，這到底是怎樣的心態」、「嫁給這種人，感覺未來會很苦」、「婆婆在下馬威，向媳婦證明，她永遠都能控制兒子」。

有研究發現，部分印度男性有癡迷母乳的性癖好，從印度谷歌搜索數據顯示，不少民眾會搜尋成人吸母乳的相關資訊，有些妻子還會上網求解「老公想要我用母乳餵他」，不僅如此，2017 年印度谷歌數據顯示，如何用母乳餵成年男性與如何餵嬰兒的搜尋次數竟一樣多。印度一名性輔導師巴恩瓦爾（Pallavi Barnwal）曾受訪提到，有些印度男性有吸乳性癖好，從觀察女性哺乳或吸吮哺乳期的乳房中獲得性快感。