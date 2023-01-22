多明尼加一名47歲男子去年底因為天氣惡劣，連人帶船遭海浪捲走，在海上漂流24天之久，最終靠著一瓶番茄醬活了下來，被哥倫比亞海軍救下後緊急送醫檢查，所幸除了人瘦了一圈之外，並無大礙。

綜合外媒報導，哥倫比亞海軍本月19日在推特上發布一段影片，內容提到來自多明尼加的47歲弗朗索瓦（Elvis Francois）去年12月底駕駛帆船，準備到聖馬丁島靠港維修，沒想到因為氣候不佳，洋流將他的帆船捲離岸邊，就算他試圖讓船返回港口，依舊沒有成功，同時他也緊急打電話向友人求救，但因為失去訊號而斷了他的一線希望，「除了坐著等待，沒有其他辦法」。

弗朗索瓦就這樣在海上漂流24天，因為身上沒有食物，只有一瓶番茄醬、大蒜粉和高湯塊，所以他先利用一塊布收集雨水，接著和調味料混在一起飲用果腹；除此之外，為了脫離險境，他還必須從船上抽水，防止船隻沉沒，期間也試著點火發出求救信號，或是在船身刻下「救命」的字樣，甚至趁飛機經過時，用鏡子反射陽光，發送求救訊號。

好在當船隻漂流至波多黎各附近海域時，哥倫比亞海軍發現了弗朗索瓦虛弱的身影，立即展開援助，而他經緊急送醫後除了體重減輕，身體狀況及精神狀態良好，後續則由移民局協助弗朗索瓦返家。不過他事後也餘悸猶存表示，24天沒有人可以交談，讓他萬念俱灰，「不知道該怎麼辦，也不知道人在哪裡，這很艱難，我一度失去了希望」，後來靠著思念家人的信念這才堅持了過來。