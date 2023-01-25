外國一名媽媽因為看到寵物雞攻擊女兒，差1公分就會戳傷眼睛，於是氣得把養育多年的寵物丟下油鍋，變成炸雞食用，冷血又殘忍的行為引起網友熱議，許多人都不認同這名媽媽的做法，但也有人跳出來替她說話，直言這就是「世界運轉的方式」。

🔔 | Woman divides internet by killing and frying pet rooster who pecked daughter's face https://t.co/5Dl1eZVCX3 pic.twitter.com/BjPSSd42ff — LADbible News (@LADbibleUKNews) January 20, 2023

根據《每日星報》報導，外國一名母親瑪根（Magan Schmidt）日前在社交平台分享一張炸雞的照片，並分享關於這道「美食」背後的故事。她在文章表示，家裡飼養的「卑鄙」寵物公雞HeiHei襲擊了瑪根的女兒，「所幸沒有造成嚴重後果，但只差了約1公分，我的女兒就可能失去一隻眼睛。」她直言，身為一名母親絕對不會讓僥倖的事情發生，於是她在確定女兒沒事以後，就將HeiHei丟進油鍋，做成「黑黑的炸雞」。

貼文曝光後，立刻引發網友正反兩方激烈辯論，有許多人不認同瑪根的作法，紛紛留言批評，「如果你知道這可能變成一個問題，為什麼不事先做好預防措施？」、「任何飼養家禽的人都知道，成年公雞根本就不是食物」、「我知道人們會吃雞肉，但牠因為襲擊了你的孩子而被殺死，這讓我的觀感不太好，畢竟眾所周知，小孩會跟動物作對」。

但也有部分人覺得瑪根沒有做錯，指出殺死並吃掉動物只是世界運轉的方式之一，「這就是現實，請克服它。」然而瑪根並不是第一個吃掉寵物的人，日本一間高中的生命教育課程，就安排學生從孵化開始養雞，等到半年後雞長大，再將牠們宰殺、煮來吃，學生們在宰殺時都忍不住痛哭，不斷說著對不起，該課程也引發極大的爭議。