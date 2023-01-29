這下真的誤會大了！一名媽媽表示，日前家中出現可怕難聞的魚腥味，時間長達7天之久，讓她入夜後難以入眠，還懷疑「兇手」就是自己的女兒，但經歷一番波折才發現，原來是她吃魚油不小心掉到地上，還被收納櫃的輪子碾爆，才造成魚腥味四處飄散的恐怖情況。

原PO在臉書《爆怨公社》發文表示，日前一家人喝完鱸魚湯後，房間不時會飄散出一股難聞的魚腥味，可怕的味道讓她晚上難以入眠，懷疑是女兒把魚湯滴在地上，甚至還「踩來踩去」，讓臭味的範圍不斷擴大。

不過，女兒對此頻頻喊冤，讓這名媽媽不禁開玩笑說：「是不是鱸魚死不瞑目？陰魂不散？」而事隔7天後，終於找到腥臭味的元凶，原來是原PO在吃魚湯的那天，吃魚油時不小心掉了一顆，恰巧被收納箱的輪子輾破，原PO傻眼：「想說怎麼一直有油出現在冰箱前，害我一直擦不完」。

貼文曝光後，不少網友留言笑說，「結果被冤枉的不只是鱸魚，連孩子都是無辜的」、「求女兒的心理陰影面積」、「好可怕，聽起來好臭」、「結果小丑是自已，超囧」、「真相大白，女兒的冤屈終於洗清」，而原PO也在留言串中表示，已向女兒道歉。