伊正在奇幻愛情台語劇《再見之後》和苗可麗演夫妻，是黃姵嘉的爸爸。劇中黃姵嘉因為鬧上警局，回到家被媽媽苗可麗罰跪反省，連偷遞零食的妹妹方語昕也遭殃，兩人只好轉頭撒嬌，使出無辜「小狗眼」求救爸爸伊正，結果三人都不敵媽媽威嚴，最後竟一起連坐受罰。

方語昕（左）與黃姵嘉（右）使出無辜小狗眼向爸爸伊正撒嬌求救。（公視台語台提供）

私下育有2女的伊正其實也是「寵女魔人」，平常老婆幫女兒洗澡後，他就會搶著吹頭髮，「先幫她們拉好椅子、舖上墊子跟毛巾，用梳子把濕潤頭髮輕輕梳開，手指再柔軟地由左而右、由上而下慢慢吹乾，彷彿我在雕塑藝術品。最後聽到她們跟我說聲『謝謝爸爸』就是我最大的滿足與驕傲！但我不覺得這是疼女兒，反而是女兒疼我的方式！」

張耀仁（左）告白黃姵嘉（右）後大方貼臉黏TT。（公視台語台提供）

應采靈飾演張耀仁的母親，是位虎媽，氣急敗壞當著黃姵嘉的面批評兒子不該亂交放牛班的朋友，張耀仁回嘴，「她不是我朋友，是我女朋友！」首度示愛讓黃姵嘉當場瞪大雙眼，但回家後暗爽到嘴角裂開。兩人更上演「間接接吻」，嘴對嘴共喝一瓶飲料，張耀仁大方貼臉黃姵嘉，撒糖畫面甜滋滋。

應采靈和尹昭德第一次扮演夫妻，因對兒子的管教不同調而失和分居，但也因為兒子失蹤事件重新攜手，尹昭德形容應采靈是他「小時候的偶像」，「不論是久別重逢，對孩子教育問題爭鋒相對，到失去孩子的心痛時彼此互相安慰和鼓勵等情緒，我們都能從彼此的眼神感受到滿滿的情緒。拍戲的過程非常開心，希望很快可以再次合作。」

《再見之後》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視頻道播出。