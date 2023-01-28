黃姵嘉緊抱張耀仁。（公視台語台提供）

張耀仁附身楊子儀身上與爸爸尹昭德訣別。（公視台語台提供）

張耀仁上身楊子儀，為黃姵嘉吹頭。（公視台語台提供）

公視台語台、華視奇幻愛情台語劇《再見之後》由金鐘視后黃姵嘉、楊子儀、張耀仁等人主演，最新一集公開黃姵嘉與張耀仁令人小鹿亂撞的初戀定情回憶。黃姵嘉在高中園遊會遇上小混混，本想赤手空拳打敗對方卻地滑自摔，張耀仁撞見這幕立刻推倒壯漢、英雄救美，接著他彷彿超人般使出「愛的公主抱」，在人群中狂奔把黃姵嘉送去醫務室，下跪貼心擦藥照料，兩人好感日漸萌芽。張耀仁畢業後，黃姵嘉忍不住，主動跑去宿舍大喊「我要當你的女朋友」，示愛成功！

《再見之後》最新一集雖然甜滋滋，卻也讓人看了相當鼻酸。楊子儀帶黃姵嘉重逢薩克斯風老師尹昭德，對方同時也是張耀仁的父親，他從小就教導張耀仁學習薩克斯風，卻因為擔任校長的太太應采靈總是要求張耀仁的成績，夫妻兩人陷入分歧。張耀仁藉楊子儀帶口信，告知父親自己失蹤的消息，尹昭德盼著兒子歸國卻聽到此噩耗，當場摀臉崩潰不已。張耀仁更附身在楊子儀身上傳達對父親的感謝：「爸，你不要傷心，能當你的兒子，我真的很開心。」還交代爸爸要與媽媽和解，父子情的簡單互動，以一個深深的擁抱含淚訣別。

黃姵嘉一直以來不知道張耀仁為何消失7年，這集也揭曉原因。她後悔地醉倒在薩克斯風老師家，楊子儀一個公主抱把她抱上床照顧，張耀仁還上楊子儀身溫柔幫她吹頭髮，讓醉後的黃姵嘉誤認楊子儀為前男友，一股腦用力緊抱對方直呼，「我好想你，我以為我會再遇到你，但我等7年了，從來沒有遇過你，我都不敢跟別人講我很想你，只好假裝自己一個人也很好。」不過下秒酒醒回神後，卻發現對面站得是楊子儀，她嚇到彈開直呼認錯，但楊子儀卻開口回「你沒認錯人，是我！」張耀仁疑似要藉著楊子儀，向前女友公開他的存在了。

奇幻浪漫台語戲劇《再見之後》故事敘述初戀男友杜凱威（張耀仁飾）消失7年，仍未走出情傷的曾楚薇（黃姵嘉飾），在苦等不到杜凱威的消息後，被迫接受母親安排的相親，卻在相親飯局上錯認對象，鬧出了一連串搞笑意外後，和醫美醫師許智然（楊子儀飾）「巧遇」。《再見之後》每周日晚間8點公視台語台、晚間10點華視頻道播出。