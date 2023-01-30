許多人外出旅遊挑選住宿地點時會多看評價，就怕不小心踩雷，花了冤枉錢又一肚子氣，大陸就有一名女子前往重慶巫山旅遊時，入住某飯店2樓，沒想到打開窗後映入眼簾的竟然是一整座昏暗的停車場，讓她當場傻眼，消息一出隨即掀起網友熱議，但也有在地人見怪不怪，直言「重慶不是很正常？8樓都能通大街的地方」。

綜合陸媒報導，張女近日入加重慶一間飯店的2樓房間，沒想到進門後想打開窗戶通風，卻赫然發現窗外竟是隔壁社區的停車場，讓她相當錯愕，不過因為當時入住時間較晚，加上坐了一下午的車，身體上相當疲憊，便沒有提出換房間的要求。

張女接著表示，該房間一天費用為人民幣140元（約新台幣630元），雖然窗戶是停車場，但噪音不大，只是因為不能開窗戶所以空氣有點悶，面對這樣的情況讓她哭笑不得。

消息一出引起不少網友共鳴，紛紛留言直呼「這設計真是與眾不同」、「出門就到車庫」、「不如砌牆堵住」。不過也有人見怪不怪，直言「重慶不是很正常嗎」、「重慶不意外」、「這種事放在重慶就很容易理解了」。

事實上，重慶是大陸最著名的山城之一，有著「8D立體都市」的稱號，整座城市依山而建，尤其是各種魔幻的交通建設一直都被視為傳奇，在當地可能坐電梯到10樓後，出門就是大馬路，還有列車從房子中間駛過。以重慶軌道10號線的「紅土地站」為例，其深度達94.467公尺，相當於地下31層樓深，光是進站就需耗時8分鐘，成了重慶當地的「網紅級」地標。