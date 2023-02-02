看過《封神榜》的人肯定對殘暴無道、昏庸荒淫的紂王，及其寵妃妲己不陌生，歷史甚至將後者視為商朝滅亡的元凶，也是紅顏禍水的代名詞。對此，外界不解，為何妲己能讓紂王如此癡迷？事實上除了美艷動人的外表之外，據悉跟她睡前一個習慣脫不了關係。

根據《搜狐網》報導，紂王繼位後推崇嚴刑峻法、加重賦稅，對外則屢屢發兵攻打東夷諸個部落，就在他發動戰爭時，因緣際會在一個名為蘇氏部落的地方遇見了妲己，部落為了避免被滅族，選擇臣服於商朝大軍之下，並進貢了各式珠寶和宛若天仙的妲己。

紂王見到妲己後頓時被她的美貌所擄獲，在紂王眼裡，整個後宮美女都不值一提，不僅很快就將妲己立為王后，還沉迷在美色之中不可自拔，幾乎荒廢了朝政，並且對她言聽計從，甚至到了「妲己之所譽貴之，妲己之所憎誅之」的地步，為的就是討妲己歡心。

除此之外，妲己還有一個鮮為人知的習慣讓紂王癡迷不已，那就是睡前吃許多蜂蜜，這種甜而不膩的香味讓紂王興奮極了，且因為吃得多，所以味道久久不散。

以現代角度來看，蜂蜜確實有多種功效，其中的多酚物質可以抗氧化，清除體內過多自由基；各種礦物質與維生素也有助於提升抵抗力、促進膠原蛋白合成，抑制黑色素的生成等。不過現代女性為了身材，對於飲食相當講究，基本上不可能在睡前如此毫無節制地食用蜂蜜。