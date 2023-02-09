自古以來，皇帝與臣子之間的距離該如何拿捏，一直都是難解的習題，其中，鰲拜立下顯赫戰功，卻也不免囂張跋扈起來，尤其在順治皇帝駕崩後，鰲拜對於少年康熙帝有點不放在眼裡，甚至開始結黨營私，最終讓康熙起了殺機。

根據《搜狐網》報導，康熙年僅8歲就登基稱帝，也因為年紀太小，不被鰲拜放在眼裡，加上康熙無力壓制，最初只能任憑鰲拜結黨營私，以至於他先後殺死戶部尚書蘇納海、直隸總督朱昌祚、巡撫王登聯與輔政大臣蘇克薩哈等政敵，引起朝野驚恐。

康熙聽聞這消息後極為震怒，命令鰲拜進宮解釋，但鰲拜卻以自己年老體弱為由，說自己病重起不了床，因此無法面聖；而康熙多次徵召未果，便決定親自前去一探究竟，想了解鰲拜究竟是真病還是裝病。

沒想到正當康熙走進鰲拜臥室後，鰲拜卻臉色慌張，康熙身邊的侍衛驚覺有異，擔心鰲拜會對康熙不利，於是火速掀開鰲拜身上的被子，果然看見鰲拜手中拿著一把尖刀。面對突如其來的狀況，康熙當下故作淡定，反而不慌不忙地為鰲拜解圍，直言「隨身攜刀是我們滿洲人的習慣，大家不用大驚小怪」。

但是康熙心裡明白，鰲拜明顯是要篡位，於是回宮後就起了殺機，暗自培養屬於自己的勢力，最終成功智擒鰲拜，掃除了掌握朝政的最大障礙。