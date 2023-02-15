台中市政府教育局長蔣偉民（右後）15日視察學校營養午餐情形，堅持雞蛋料理不能少。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

雞蛋每台斤漲2元，回到去年蛋價最高點，台中市政府為守護學童健康，堅持雞蛋料理不能少，教育局長蔣偉民15日視察學校營養午餐情形，東區成功國小學童開心吃進香噴噴的「海結滷蛋」，學校說，廠商照常供應雞蛋，不受蛋價調漲影響。

台中市政府教育局長蔣偉民說，雖遇蛋價波動及短缺，仍重視學生營養午餐，肯定成功國小提供的午餐菜色有芝麻海苔飯、麻油菇菇鍋、海結滷蛋、豆皮銀芽、牛奶玉米濃湯，其中「海結滷蛋」屬全蛋型式，絕無縮水現象，不影響午餐品質。

「蛋品供應絕不打折！」蔣偉民表示，重視學生午餐品質與健康安全，目前學校營養午餐每周提供1至2次雞蛋料理，以全蛋、蒸蛋、炒蛋等多樣類型供應，將持續與學校77位校園營養師緊盯供應商供應情況。

蔣偉民說，若蛋價持續上漲，教育局也有應變機制，監控蛋品狀況與供應商密切合作、協調農業局提供完整蛋商聯繫資訊，協助午餐供應商靈活調貨，若持續漲價學校無法負擔，市府則將啟動相關經費資助。

教育局表示，各級學校才剛開學，學校營養午餐菜色大部分在一周前已規畫完成，經營養師審訂後交由供應商準備食材按日供應，目前掌握學校午餐雞蛋料理供應仍屬正常，一定讓孩子吃得健康。

此外，台中市的學校營養午餐供應的菜色百分之百使用「三章一Q」（有機農產品、產銷履歷農產品、台灣優良農產品等標章及具生產追溯條碼）國產可溯源食材，雞蛋料理也是，市府將嚴格把關雞蛋料理質與量，讓孩子吃得飽、吃得好。