近日雞蛋價格再度追平歷史高點、且全台也不易購買到雞蛋，農委會強調尊重雞蛋市場機制，同時也持續加強調度、穩定供蛋，以滿足消費者需求，同時全力協助農民加強養禽場轉型升級，提升生物安全及抗逆境能力。

農委會表示，過去飼料成本歷經兩波上漲，一是新冠肺炎導致的船運成本提高，另一是俄烏戰爭導致的玉米等穀物價格上漲，所以蛋雞的飼料成本每公斤由11.2元上漲到17.3元，漲幅約54.5％，這也是讓國內產地蛋價從每台斤23.5元上漲到42.5元的原因。

農委會提及，面對這波禽流感來勢洶洶，全球都面臨嚴峻挑戰，這次禽流感新病毒株H5N1是歷年來致死率最高，造成全球各地家禽產業和雞蛋產量受到重大影響，美國已經撲殺5700萬隻、日本撲殺1478隻雞，法國也撲殺了2000多萬隻，台灣約撲殺74萬隻，各種疫病加上氣候因素，造成雞蛋產量減少，為滿足民眾需求，農委會持續努力加強調度以滿足消費者需求。