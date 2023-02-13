忠誠是夫妻相處的基石和底線，不過大陸山東一名人妻無意間翻看老公的手機時，卻看到心碎的一幕，男方手機內海量的開房次數讓她相當錯愕，尤其是老公每天都準時下班回家，究竟是如何做到滴水不漏，讓她百思不得其解。

綜合陸媒報導，該名人妻透露，與老公是自由戀愛，相處了幾年後才結婚，至今已一年多了，雙方感情很好，雖然都有各自的工作要忙，但是老公每天下班後也會按時回家，沒有任何異常行為，加上彼此都相當尊重對方的隱私，有自己的私人空間，從來不會隨意翻看對方手機。

沒想到這次無意間看了老公手機後，發現他頻繁訂旅社、飯店，且時間相當規律，幾乎每隔半個月或一個月就有一次，時間從2020年12月17日開始，到2023年2月4日。至於預定的飯店位置則分布在鄰近住家的多個城市，有些是靠近車站，有些靠近廣場，價格大多落在人民幣100～300元不等（約新台幣400～1200元），但是清一色都是大床。

看著老公的訂房記錄，讓她內心五味雜陳，擔心是自己錯怪老公，卻也隱約覺得事情不單純，坦言無法想像平時溫文儒雅的老公會在私下做出如此齷齪、背叛自己的行為。她也提到，自己對於愛情十分理性，如果老公對自己沒有了愛，她也願意成全，沒必要背著她出軌。

消息一出隨即掀起網友熱議，有人說先確認是不是和同一個女的開房，「如果是，保持長期穩定的關係，妳可以把他們送進去關了，並且把花在那個女人身上的錢，都要回來」；但也有人出言緩頰，表示老公若是心裡有鬼，這些記錄早就刪了，要她先靜觀其變。