「我家的貓最近都不肯吃，一直瘦下去，你幫我溝通看看」，突然收到朋友這樣的要求，我建議先去看醫生。「看過了，醫生也找不出原因，只是畢竟是老貓了，檢查腎臟功能不太好」朋友回答。

「開始打皮下了嗎？」我問。

「又不是糖尿病，幹嘛打皮下」。

老實說，糖尿病要不要打皮下我不清楚，但我可是腎貓的過來人啊，當年獸醫師建議我打皮下時，我因不知嚴重性，遲遲不敢打，只拜託醫生開活性碳給我，醫生也就不再提醒，等到病情惡化，換了家醫院，才知道原來腎貓要靠打皮下才能減輕腎臟的負擔，看到貓兒子已經病懨懨，為了救牠，早已經沒有敢不敢打的問題了。

貓兒子走後，坦白說，我心裡曾經有點小小埋怨第一家醫師，為何不讓我知道不打皮下的嚴重性，畢竟主人對醫學常識多半處於「無知」狀態，但今天跟朋友的對話，讓我覺得「人」哪，才真是最難溝通的，會不會當年醫生早看多了這類主人，才懶得跟我多說呢？

「你的醫生沒有建議你打嗎？要不要換家醫院看看？」我想，尋求第二意見並沒有壞處。

「為什麼要換，我那家可是很多名人都帶他們的毛小孩去看過的欸」、「而且我不可能自己打，也不可能天天往醫院跑，更不可能讓牠孤伶伶住院。」

「或者，有沒有親人可以每天到你家幫你打呢？」我繼續幫他想辦法，朋友隨即回應「你想太多了，不可能！」

每一個想幫助貓咪的建議，主人都像跟我打乒乓球一樣的以「不可能！」回球過來，那還需要寵物溝通嗎？溝通的目的又是為了甚麼呢？我後來了解了，原來朋友曾送過一隻貓咪住院治療，結果反而讓那隻貓咪變成植物貓，最終承受了更大的痛苦離去，所以現在在他的字典裡，沒有讓貓住院這個可能。

也許我們沒有經歷過別人的遭遇就給別人建議，也是不負責任的吧。只是從我溝通的經驗裡，有太多貓主人，因為對病情的不理解而造成遺憾，我只是不希望朋友將來後悔而已，就像布布的姐姐一樣。

布布是一隻不像浪貓的王子，一身高貴金黃色的長毛，被姐姐寵的很難想像是街貓所生，姐姐小學五年級時，爸媽從鄰居餵養的浪貓所生一堆孩子中，親自為姐姐挑選了布布送給她，布布幾乎是跟姐姐一起長大的，但即便每天同睡一張床的親暱，在布布口腔有問題時，姐姐都還不知道布布有腎臟病。

「布布吃肉泥常會卡在牙齒上，所以我一直以為布布口腔潰爛、流口水，只是牙結石的問題。」那，是甚麼時候，知道布布有腎臟病的呢？我好奇的問。姐姐說：「布布走的那一天才知道！」因為醫生說那是腎臟病引起的尿毒症，才導致口腔潰瘍，其實不只口腔，應該是所有臟器都潰瘍，所以吃不下，聽完醫生的說明，姐姐怪自己拖了這麼久才帶牠去看醫生，但已經來不及。

還好離世溝通時，布布一席話安慰了姐姐。「你忘記了布布已經是老王子了嗎？是姐姐把布布照顧得太好，才讓布布永遠看起來都像個寶寶啦」、「王子不能臭臭的、醜醜的，但這就是我的生命過程啊！會老，會走掉，都很正常啊！」很傲嬌的牠不忘說一句「姐姐撿到我是撿到寶哦！」、「我們的相遇是美好的事，姐姐有愛過我，我的生命就值得了」。

布布的溝通已經經過一段時間，但到現在我都還記得姐姐的傷心，才給了朋友很多建議，但朋友說：「與其讓貓咪因為住院緊張而窘迫，至少貓咪待在家裡牠比較安心，一切就順其自然吧！」我想這是朋友因為很了解自己的貓咪所做的選擇，只能予以尊重不再多說。