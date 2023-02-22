美國佛州一名85歲婦人日前外出遛狗，走到社區內的蓄水池附近時，池裡竟爬出3公尺巨鱷，攻擊她的愛犬，婦人為了保護寵物，出手與鱷魚搏鬥，豈料反被拖入水中活活咬死，附近居民發現後趕緊報警，花了一番功夫才順利制伏巨鱷。

根據《紐約時報》報導，佛州皮爾斯堡（Fort Pierce）的85歲格洛莉亞（Gloria Serge）日前帶愛犬外出，經過社區內的蓄水池時，突然爬出一隻3公尺長鱷魚，試圖攻擊格洛莉亞的愛犬，她趕緊上前與鱷魚搏鬥，沒想到竟被拖入水池。

目擊鄰居托馬斯（Carol Thomas）提到，當時看到格洛莉亞被鱷魚咬住，她連忙找來木桿幫忙，試圖推開或打跑鱷魚，未料卻起不到太大作用，格洛莉亞隨後就被鱷魚拖走，他們趕緊報警求助，佛州魚類與野生動物委員會（FWC）人員抵達現場，在水池裡找到格洛莉亞的遺體，而她的愛犬只有輕微受傷，送醫治療已無大礙。

捕鱷專家羅伯特（Robert Lilly）表示，他們在水池中抓住鱷魚，但牠卻一直沉在水裡，遲遲不肯浮上來，眾人之後將繩子鉤在鱷魚身上，才把這隻重約272至317公斤的巨鱷拉上岸。目前當局已封鎖事發地點附近道路，以便進行調查，佛州魚類及野生動物保護委員會稱佛州有約130萬隻鱷魚，但被鱷魚襲擊而受重傷的情況很少見。