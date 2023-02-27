大陸一名女子在青海旅行時，駕車行經郊外後看見路邊有2隻帥氣的大狗，不禁想下車陪玩，沒想到立刻被後車乘客警告，要她趕快上車，這才驚覺自己竟然把野狼當作大狗，嚇得不輕。

綜合陸媒報導，該名女子近日前往青海旅遊，行經某路段時發現有2隻帥氣的大狗在路邊閒晃，立刻少女心噴發，二話不說就將車子停在路邊，下車逗狗陪玩。

然而這一幕看在後車駕駛及其乘客眼裡全嚇壞了，扯開嗓門朝著女子大喊「那是狼啊！快上車！」女子一聽驚慌直呼「那不是狗嗎？」在確認了確實是野狼後立即跳上車。

對此，當地滑雪場負責人魏先生表示，當下自己和車上友人也以為那是狗，於是打算停車陪玩，不料仔細一看才發現把狼當成了狗，而後方的車輛此時也停在了他們的前方，副駕駛座上的女子很快就下車準備找狼玩，魏男的友人見狀便出聲警告。而2隻野狼看見周遭停了3輛車之後也提高警覺跑到一旁遠離人群，結束一場虛驚。