清朝末代皇帝溥儀自幼被送進宮中，後來成了傀儡皇帝，最後總算洗盡鉛華，做回普通人，但他不凡的一生可說是相當戲劇化。眾所皆知，溥儀沒有子嗣，但是很多人可能不知道，溥儀差點因此丟了性命。

根據《搜狐網》報導，九一八事變後，溥儀在日本人控制下成了偽滿州國的傀儡皇帝，為了穩固自己的帝位，他甚至不惜犧牲弟弟溥傑的婚姻幸福，強逼他與日本皇室聯姻，如此一來自己就是天皇的親家，誰也不敢動他分毫。

不過事情的發展卻與溥儀的預想恰恰相反，根據《絕密會見錄》記載，日本人制定的《帝位繼承法》明文寫道「帝子孫皆不在，傳帝兄弟及其子孫」，也就是說，溥儀若膝下無子，日後他的皇帝之位就必須傳給弟弟溥傑及其子孫。

不久之後，就傳出溥傑的日本妻子嵯峨浩懷孕了，消息一出，把溥儀嚇出一身冷汗，因為一旦弟媳生的孩子是男孩，日後將由其繼承皇位，屆時日本人拋棄他不說，還可能性命不保，所以在嵯峨浩懷孕期間，溥儀可說過得戰戰兢兢，好在嵯峨浩一連兩胎生的都是女兒，這樣一來便無法繼承帝位，溥儀的命自然也就保住了。