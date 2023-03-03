現年30歲新疆女神迪麗熱巴擁有精緻五官、亮麗外型，2017年演出《三生三世十里桃花》後便一炮而紅，感情世界也備受關注，近期久未現身的她被狗仔爆出疑似與男星黃景瑜熱戀，甚至網路上還瘋傳兩人已有愛的結晶，讓粉絲們相當震驚，而女方經紀公司雖多次出面否認並揚言提告，仍止不住謠言。不過，2日迪麗熱巴終於現身出席代言的品牌活動，並以超辣短裙出現在眾人面前，直接破除謠言。

迪麗熱巴近日被狗仔狂咬與男星黃景瑜熱戀並懷孕，讓粉絲們相當傻眼，即使女方經紀公司出面否認，另一名狗仔《吃瓜少女張小寒》也曬出迪麗熱巴拍攝廣告時的側拍證明她並沒有懷孕，仍不敵網路謠言。對此，許久未見的迪麗熱巴昨（2）日終於現身出席自己代言的品牌活動。

只見迪麗熱巴穿著白色短T外搭粉色短版背心，下半身則是穿著白色超短百褶裙，大方露出修長又白皙的長腿，腰部更繫上腰帶，證實自己小腹平坦並沒有懷孕。網友看到她精緻的臉蛋與纖細的身材也紛紛表示：「我的女神太美了」、「都瘦成這樣了，到底誰說她懷孕的？」、「寶貝依然這麼美」、「依然是那個大美女」、「我沒了」、「看她小腹平坦，造謠者別再亂說話了」、「美死了」、「永遠真誠的巴寶」、「大美女多出來營業吧」再度引發熱烈討論。