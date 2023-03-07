30歲新疆女神迪麗熱巴外型亮麗，以古裝陸劇《三生三世十里桃花》走紅，感情世界也因此備受外界關注，然而日前有狗仔爆料她與男星黃景瑜熱戀，更傳出有愛的結晶。雖然她露面後因為平坦的小腹而使懷孕謠言不攻自破，但是卻被抓包手上戴有戒指，使戀愛傳聞持續延燒。

迪麗熱巴此前與黃景瑜熱戀並懷孕生子的謠言持續延燒，雖然其工作室多次出面否認並揚言提告，仍止不住謠言的擴散，直到2日她出席代言的品牌活動，才以纖細的身材破除懷孕的謠言。

豈料，近期微博上有網友曬出多張迪麗熱巴的飯拍照，並將她的手指以特寫的方式呈現，指出她的左手無名指上戴有鑽戒，直言：「這種時候，迪麗熱巴應該要避嫌吧！」認為她現在依然處在輿論的風口浪尖上，不該有讓人誤會的舉動。

有網友指出迪麗熱巴手上戴著鑽戒。(圖／翻攝自微博)

然而，對這些照片有網友出面駁斥，曬出一系列迪麗熱巴過往過往帶著戒指的照片，指出：「她過去就有戴戒指的習慣，不會因為網路謠言而改變自己的行為。」另外，也有網友指出該戒指是聯合國兒童基金會對捐款者的的禮物，一時在網路上掀起兩極爭議。