不少人將豬跟肥胖畫上等號，但大陸雲南一名網友近日曬出自家飼養的黑豬，只見豬隻身形健碩且肌肉發達，雖然趴在圍欄上爭先恐後地搶奪食物，但卻一點都不胖，反而四肢強壯有力、肌肉線條明顯，模樣十分健美，讓一票網友看了自慚形穢，坦言「人不如豬」。

畫面中可見，好幾隻黑豬趴在豬圈圍欄上爭搶食物，不過最讓人感到詫異的是，有別於豬隻肥胖的刻板印象，眼前的黑豬不僅背部骨架青筋外露、肌肉炸裂，四肢也強壯有力，尤其臀部更是結實健美。

影片曝光後網友們全看傻了，紛紛留言直呼「這豬明顯是健身過的」、「第一眼看上去還以為是比特犬，沒想到是豬」、「豬的身材都比我好」、「以後再也不配說胖得像豬了」。

對此，雲南保山的李姓養殖戶表示，這種豬叫做杜洛克豬，原產美國，成年豬最多能長到500公斤左右，品相優良的話，一隻最高能賣到8萬元人民幣（約新台幣36萬元），主要用於配種，自己目前共飼養了300多隻杜洛克豬，月售30多隻，「和普通的豬養起來區別不大，但杜洛克豬收益率相對較高」。