周孝安在TVBS 《加油喜事》第二季「加油愛情」中為討好老婆周曉涵，幻想自己是「女僕」，「肌肉甜心」裝扮的他還趁著拍戲空檔調皮向男性工作人員調情，沒想到引起大家劇烈反應，要他離遠一點，連周曉涵也覺得「驚慌」，讓周孝安哭笑不得。

周孝安幻想自己化身女僕，要討黑道大哥周曉涵歡心。（TVBS提供）

周曉涵覺得搭檔周孝安為《加油喜事》犧牲很大，先前化大濃妝，接著扮女僕，之後還會有性感女神的裝扮出現，要觀眾敬請期待。她說每次看到壯碩的周孝安濃妝登場還要親她，都會不自覺感到驚慌，因為壯漢和柔媚形象實在反差太大。不過，對於周孝安的女裝，周曉涵給出8分(滿分10分)，認為偶爾讓男生扮女裝，算是滿好玩的生活情趣。

周孝安幻想自己化身女僕，要討黑道大哥周曉涵歡心。（TVBS提供）

不只周孝安扮女僕裝，周曉涵也化身黑道大哥，她說平常萬聖節，很少嘗試特殊裝扮，這次藉戲扮裝挺有趣的。尤其導演要周曉涵狂抖腳上的藍白拖，讓全場笑到發抖，事後她看照片和片段，直呼：「天啊！形象大毀滅！」但也很期待這場幻想戲的播出。

周孝安為戲濃妝艷抹，讓周曉涵超驚慌。（TVBS提供）

邱子芯飾演的富家女辛蒂引來觀眾不少討論。（TVBS提供）

邱子芯劇中飾演敢愛敢恨的富家女辛蒂，氣不過被誤會是小三，刻意挑撥「漢柔CP」周曉涵與周孝安的夫妻關係。劇中有一場周曉涵和邱子芯分別裝扮電影角色上擂台對決的幻想戲，邱子芯被揍得面目全非，特殊化妝醜到連手機的Face ID都無法解開，讓大家直呼不可思議。邱子芯自從演出辛蒂，如預期出現不希望看到辛蒂的留言，但最令她印象深刻的是不少觀眾私訊，表示雖然討厭辛蒂，但喜歡邱子芯的演繹，顛覆過往只演乖乖牌的形象，讓她很開心自己的努力被看見，收到很棒的稱讚。