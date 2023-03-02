美國20世紀最惡名昭彰的殺人犯曼森（Charles Manson），建立邪教組織「曼森家族」，當時懷有8個月身孕的美國女星莎朗蒂（Sharon Tate），就慘遭組織成員毒手命喪黃泉，當時的共犯之一琳達卡薩比（Linda Kasabian）在昨(1日)傳出逝世，消息曝光後震驚社會。

1969年邪教組織「曼森家族」中的五名成員，深夜闖進美國知名女星莎朗蒂住處行兇，據悉懷有8個月身孕的她，向兇嫌哀求饒她一命，讓她能將腹中小孩平安產下，但仍被砍殺16刀身亡，家中其餘四人也難逃死神召喚，被發現時皆遭亂刀砍死，倒臥在血泊中氣絕身亡，導演老公波蘭斯（Roman Polanski）則因拍攝行程外出不在家中，順利逃過死劫。

琳達卡薩比出面自首被捕。（圖／達志影像）

當時年僅20歲的琳達卡薩比，在成員進入屋內行兇時，負責把風工作，被捕後聲稱想要阻止其他人趕盡殺絕，無奈行兇的成員早就殺紅眼，完全不理會她的百般勸阻，由於難以忍受良心譴責，主動投案自首，轉做汙點證人，並抖出曼森家族多年來的犯案細節，也讓當年負責此案的檢察官表示若沒有她出面作證，很難將曼森定罪。

曼森（Charles Manson）是美國20世紀惡名昭彰的殺人犯，建立邪教組織「曼森家族」。（圖／達志影像）

琳達卡薩比2013年公開受訪時，表示和女兒過著低調生活，但仍不斷為當年犯下的罪行懺悔，更指出多年來仍持續遭相關單位監控，根據外媒報導，琳達卡薩比一月時已在華盛頓某醫院過世，享年73歲，不過院方並未公開死因，由於曼森家族殺人案當年太過轟動，像是鬼才導演昆汀塔倫提諾執導的《好萊塢殺人事件》等電影，都是參考琳達卡薩比當年供詞所編撰。